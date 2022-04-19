У Польщі священник під час служби заспівав «Калину» та запалив публіку (відео)

Гімн Український січових стрільців все частіше лунає як в Україні, так і за її межами

У костелі при університеті Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві настоятель Войцех Дроздовіч під час святкової проповіді у Великодній понеділок заспівав разом із парафіянами «Ой, у лузі червона калина».

Вірним роздали слова української пісні, написані латинськими літерами, щоби всі разом могли виконати гімн Українських січових стрільців.

Виконання пісні священник завершив вигуком «Нехай живе Україна!».

Отець пояснив, чому він вирішив заспівати саме цю пісню: «Як ви помітили, це не великодня пісня. Це відома народна українська пісня про червону калину, яка похилилася, а потім її піднесли. Всі думали, що вона помре, що вже нічого з неї не буде. А вона піднялася», - сказав священник.

Як відомо, «Ой, у лузі червона калина» – гімн Український січових стрільців. Зараз він все частіше лунає як в Україні, так і за її межами.

Нагадаємо, британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунає спів соліста гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка.

У композиції лунає вокал Андрія Хливнюка, який на Софійській площі співає «Ой, у лузі червона калина». Учасники ж Pink Floyd супроводжують його спів інструментальною музикою.