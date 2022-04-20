Українська церква прагне повної незалежності від Москви: УПЦ звернулася до Варфоломія

Українське священство засудило дії російських військових на тимчасово окупованих територіях

Священники Української православної церкви написали звернення до Святійшого Патріарха Константинопольського Варфоломія з проханням допомогти вирішити питання повної незалежності від Московського Патріархату.

«Ми відкрито і повністю засуджуємо безбожну військову агресію Росії проти нашої Батьківщини – України. В зв'язку з цим сьогодні вже тисячі духовенства та парафіян Української Православної Церкви прагнуть до повної незалежності від Московського Патріархату. Але, не дивлячись на наші чисельні багаторазові звернення з проханнями про це, зміни в Українській Православній Церкві свідомо гальмуються та не відбуваються. На єпископів, священників, дияконів та парафіян здійснюється тиск з боку церковних діячів, які відстоюють інтереси патріарха Кирила, відбуваються церковні репресії. Наше становище ускладняється ще й тим, що ми поки не знаємо, яким канонічним шляхом нам слід рухатися далі для об'єднання усіх православних в Україні в єдину Помісну Церкву. Ми намагаємось знайти компромісний, можливо, перехідний варіант, прийнятний для усіх, оскільки не всі священнослужителі Української Православної Церкви готові зараз приєднатися до Православної Церкви України… Ми звертаємося до Вас за підтримкою і порадою. Сподіваємося, що за допомогою Вселенського Православ'я нам вдасться подолати конфлікти в Українському Православ’ї» – йдеться у зверненні.

Також українське священство засудило дії російських військових на тимчасово окупованих територіях, а також позиція московського патріарха Кирила, який продовжує вважати Україну своєю канонічною територією.

«В ці жахливі скорботні дні нас також приголомшила позиція Московського патріарха Кирила, який продовжує вважати Україну своєю канонічною територією. Він не тільки не виступив проти війни, але й публічно усіляко підтримує російське військове вторгнення в Україну. Патріарх Кирил продовжує віддано публічно підтримувати загарбницькі терористичні дії президента Російської Федерації В.В. Путіна, який вже визнаний військовим злочинцем. Патріарх Кирил і більшість архієреїв Руської Православної Церкви і далі поширюють серед віруючих етнофілетичне псевдобогословське підґрунтя для виправдання війни Російської Федерації проти нашого народу, чим безпосередньо сприяють її продовженню», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, священники РПЦ контролюють примусову депортацію українців в Росію та шпигують у Німеччині на користь Кремля. З даними, які стали доступні після хакерської атаки Anonimus на електронні скриньки представників російської церкви, ознайомилася журналістка Наталія Пахайчук та написала про це на особистій сторінці у Facebook.