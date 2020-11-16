  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Українець став найсильнішою людиною планети у 2020 році

    • Розсилка
    Нині Олексій вже має чотири титули &laquo;Найсильнішої людини України&raquo;, які він здобував у 2016-2019 роках - Українець став найсильнішою людиною планети у 2020 році
    Нині Олексій вже має чотири титули «Найсильнішої людини України», які він здобував у 2016-2019 роках
    Фото: The World’s Strongest Man/Facebok

    Остання така нагорода в Україні була ще 13 років тому

    Український силач Олексій Новіков виграв цьогорічні змагання у США The World's Strongest Man та отримав титул найсильнішої людини. Про це повідомили представники конкурсу.

    Усесвітній титул, окрім Новікова, отримував українець Василь Вірастюк у 2004 та 2007 роках, тож остання така нагорода в Україні була ще 13 років тому.

    На другому місці після українського силача опинився британець Том Столтман, а на третьому – Жан-Франсуа Карон з Канади.

    Нині Олексій вже має чотири титули «Найсильнішої людини України», які він здобував у 2016-2019 роках.

    Олексій Новіков/Фото:The World’s Strongest Man
    Олексій Новіков/Фото:The World’s Strongest Man

    У 2017 році Олексій Новіков став переможцем турніру Giant Live в Ірландії, що давало йому право участі у змаганні «Найсильніша людина світу» у квітні-травні 2018 року.

    На початку березня 2018 року він став переможцем турніру Arnold Amateur World Championship, що проходив у Коламбусі, США. Це змагання є відбором до Arnold Strongman Classic, де борються за перемогу десять найсильніших атлетів світу. У березні 2020-го українець посів на цьому конкурсі 5 місце.

    У 2018 році Олексій встановив рекорд України – «Йок, пронесений на плечах, вагою 530 кг».

    Нагадаємо, що львів’янин виборов звання найсильнішої людини України.

    Теги: США рекорд Україна Василь Вірастюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies