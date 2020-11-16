Українець став найсильнішою людиною планети у 2020 році

Нині Олексій вже має чотири титули «Найсильнішої людини України», які він здобував у 2016-2019 роках

Остання така нагорода в Україні була ще 13 років тому

Український силач Олексій Новіков виграв цьогорічні змагання у США The World's Strongest Man та отримав титул найсильнішої людини. Про це повідомили представники конкурсу.

Усесвітній титул, окрім Новікова, отримував українець Василь Вірастюк у 2004 та 2007 роках, тож остання така нагорода в Україні була ще 13 років тому.

Iconic moment in an unprecedented year Congrats Oleksii Novikov pic.twitter.com/sbvrwp4RkZ — The World's Strongest Man (@WorldsStrongest) November 16, 2020

На другому місці після українського силача опинився британець Том Столтман, а на третьому – Жан-Франсуа Карон з Канади.

Нині Олексій вже має чотири титули «Найсильнішої людини України», які він здобував у 2016-2019 роках.

Олексій Новіков/Фото:The World’s Strongest Man

У 2017 році Олексій Новіков став переможцем турніру Giant Live в Ірландії, що давало йому право участі у змаганні «Найсильніша людина світу» у квітні-травні 2018 року.

На початку березня 2018 року він став переможцем турніру Arnold Amateur World Championship, що проходив у Коламбусі, США. Це змагання є відбором до Arnold Strongman Classic, де борються за перемогу десять найсильніших атлетів світу. У березні 2020-го українець посів на цьому конкурсі 5 місце.

У 2018 році Олексій встановив рекорд України – «Йок, пронесений на плечах, вагою 530 кг».

Нагадаємо, що львів’янин виборов звання найсильнішої людини України.