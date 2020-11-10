Плавець Михайло Романчук вдруге за вісім днів побив рекорд України

Цього разу Михайло посів на змаганнях перше місце

Віце-чемпіон світу з плавання, українець Михайло Романчук знову оновив рекорд України на 400-метрівці вільним стилем у 25-метровому басейні. Плавець фінішував на десятому етапі ISL з результатом 3.38,93.

Попередній рекорд Михайло встановив вісім днів тому, 1 листопада. Тоді він проплив дистанцію за 3.39,63, що було на 0.04 секунди краще, ніж попередній рекорд, встановлений самим Романчуком чотири роки тому. Цього разу плавець зняв зі свого ж рекордного показника 0,7 секунди.

Усю різницю плавець зробив на другій половині дистанції. Якщо порівнювати два запливи Михайла, то перша 200-метрівка була кращою під час першого рекорду – різниця 0,05 секунди. Однак під час встановлення другого (і чинного) рекорду, Романчук значно додав на другій половині дистанції – різниця 0,75 секунди між запливами.

Такий результат приніс Михайлу перемогу на етапі ISL. Вона стала для нього другою на 400 метрах у цьому сезоні: у Романчука два перших місця, по одному – другому та третьому.

Другим з відставанням 2,14 секунди фінішував бразилець Фернандо Шеффер, третім – британець Том Дін, який програв 2,98 сек.

Зауважимо, що на ISL-2020 Михайло Романчук виступає за команду «Аква Центуріонс». До цього виграшу саме Романчук здобув єдину перемогу українських плавців на турнірі.

Михайло провів три матчеві зустрічі, зараз триває четверта. На дистанції 400 метрів вільним стилем він усі чотири рази був на подіумі – друге, перше, третє та перше місця.