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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
Окупанти підняли в повітря МіГ-31К
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

О 10:53 у Києві та в більшості областей України пролунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляють про зліт ворожого МіГ-31К.

Цей винищувач є носієм надзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал», яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Жителям регіонів, де оголошено небезпеку, слід перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

Оновлено. Об 11:01 тривога охопила всю Україну.

Мапа тривог станом на 11:01 має такий вигляд:

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, триває 612-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. За добу ворог завдав вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосували чотири керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету Іскандер-М, зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено більшість ударних БпЛА та три керовані авіаційні ракети Х-59. 

Теги: тривога Україна небезпека

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