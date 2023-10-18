У Сумах пролунав вибух

Повітряні Сили повідомляють про загрозу застосування ударних БпЛА

У Сумах під час повітряної тривоги було чутно вибух. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

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Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Сумській області.

В області триває повітряна тривога, яку оголосили о 22:44.

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Раніше повідомлялося про вибухи в Миколаєві. За інформацією моніторингових груп, окупанти могли застосувати балістику.

Нагадаємо, триває 602-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. З початком доби кремлівські терористичні війська, завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у містах Харків, Запоріжжя та населеного пункту Обухівка Дніпропетровської області.