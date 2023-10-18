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У Сумах пролунав вибух

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Сумах пролунав вибух
фото ілюстративне

Повітряні Сили повідомляють про загрозу застосування ударних БпЛА

У Сумах під час повітряної тривоги було чутно вибух. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Сумській області. 

В області триває повітряна тривога, яку оголосили о 22:44. 

Раніше повідомлялося про вибухи в Миколаєві. За інформацією моніторингових груп, окупанти могли застосувати балістику.

Нагадаємо, триває 602-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. З початком доби кремлівські терористичні війська, завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у містах Харків, Запоріжжя та населеного пункту Обухівка Дніпропетровської області.

Теги: Україна вибух війна

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