Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Засідання «Рамштайн-16»: Україна ініціювала нову коаліцію

Діана Гасюк
glavcom.ua
Засідання «Рамштайн-16»: Україна ініціювала нову коаліцію
Міністр оборони України Рустем Умєров
фото: УП

Наразі Україна та її партнери мають декілька спільних коаліцій, які вже дали позитивні результати

Під час засідання «Рамштайн-16» Україна виступила з ініціативою створення коаліції щодо розвитку оборонної індустрії.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у Telegram.

«Наш пріоритет на цей та наступний рік – залучити міжнародні оборонні компанії та корпорації відкрити виробництва в Україні. Це питання нашої національної безпеки – забезпечення озброєнням Сил оборони, розвиток технологій, економічна безпека», – зазначив Умєров.

За словами Умєрова, наразі Україна та її партнери мають декілька спільних коаліцій, які вже дали позитивні результати. Це включає танкову коаліцію, співпрацю щодо постачання бронетранспортерів для ЗСУ, коаліцію з розмінування, спільні програми передачі літаків F-16, IT-коаліцію, а також співпрацю у розробці зброї майбутнього для України.

Раніше повідомлялося, що 11 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн-16». Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про результативність зустрічі на брифінгу після засідання.  

Нагадаємо, міністерство оборони США 11 жовтня опублікувало про новий пакет військової допомоги Україні. 

До слова, передача Україні ракет Atacms не виключається. У процесі війни змінюються потреби, які США передають українській армії.

Теги: міністр розмінування Україна безпека Рустем Умєров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо у 20 столітті 70% ВВП і робочих місць давала промисловість, то зараз 70% ВВП і робочих місць дає сектор послуг
Стратегія виживання. Україна ризикує повторити «монгольську модель»
26 вересня, 09:08
Різні модифікації Atacms мають дальність від 165 до 310 км
Пентагон відреагував на чутки про можливе надання Україні ракет Atacms
12 вересня, 06:31
Умєров був у президента Зеленського на Банковій і затверджував фінальний список кандидатів
Хто замінить Маляр та інших заступників Резнікова: оприлюднений список
27 вересня, 11:35
Марка Міллі на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів США замінить Чарльз Браун
Міллі йде з посади і представив Залужному свого наступника
23 вересня, 11:02
Далекобійна крилата ракета Taurus
The Wall Street Journal з’ясувала, що пришвидшить передачу ракет Taurus Україні
23 вересня, 15:43
22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами
Мінреінтеграції закликало українців виїхати з Криму
23 вересня, 18:11
Медведчук після довгого мовчання вирішив поговорити про Україну
Медведчук вигадав три умови для досягнення миру в Україні
25 вересня, 09:20
СБУ провела багатоетапну операцію в Придністров’ї
СБУ провела багатоетапну операцію в Придністров’ї
6 жовтня, 13:42
Окрім покарання для колаборнатів у вигляді ув'язнення, парламентарі запроваджують великі штрафи
Україна по-новому каратиме колаборантів, які люблять Путіна – деталі законопроєкту
Вчора, 15:37

Події в Україні

Засідання «Рамштайн-16»: Україна ініціювала нову коаліцію
Засідання «Рамштайн-16»: Україна ініціювала нову коаліцію
Росія завдала ударів по Харкову та області: є постраждалі
Росія завдала ударів по Харкову та області: є постраждалі
Білий дім висловився про передачу Україні ракет Atacms
Білий дім висловився про передачу Україні ракет Atacms
Окупанти змінили тактику в Чорному морі: деталі від ВМС
Окупанти змінили тактику в Чорному морі: деталі від ВМС
Повітряні сили повідомили про запуск кількох груп ударних дронів із Криму та Білгородщини
Повітряні сили повідомили про запуск кількох груп ударних дронів із Криму та Білгородщини
Наступ окупантів на Авдіївку: ЗСУ відбили десять ворожих атак на місто
Наступ окупантів на Авдіївку: ЗСУ відбили десять ворожих атак на місто

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати
60K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
33K
Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників
31K
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
24K
Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
15K
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)

Новини

12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Вчора, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Вчора, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Вчора, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
10 жовтня, 16:51

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту