Засідання «Рамштайн-16»: Україна ініціювала нову коаліцію

Наразі Україна та її партнери мають декілька спільних коаліцій, які вже дали позитивні результати

Під час засідання «Рамштайн-16» Україна виступила з ініціативою створення коаліції щодо розвитку оборонної індустрії.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у Telegram.

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«Наш пріоритет на цей та наступний рік – залучити міжнародні оборонні компанії та корпорації відкрити виробництва в Україні. Це питання нашої національної безпеки – забезпечення озброєнням Сил оборони, розвиток технологій, економічна безпека», – зазначив Умєров.

За словами Умєрова, наразі Україна та її партнери мають декілька спільних коаліцій, які вже дали позитивні результати. Це включає танкову коаліцію, співпрацю щодо постачання бронетранспортерів для ЗСУ, коаліцію з розмінування, спільні програми передачі літаків F-16, IT-коаліцію, а також співпрацю у розробці зброї майбутнього для України.

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Раніше повідомлялося, що 11 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн-16». Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про результативність зустрічі на брифінгу після засідання.

Нагадаємо, міністерство оборони США 11 жовтня опублікувало про новий пакет військової допомоги Україні.

До слова, передача Україні ракет Atacms не виключається. У процесі війни змінюються потреби, які США передають українській армії.