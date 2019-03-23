Україною пронісся ураган і знеструмив до сотні населених пунктів



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За добу підрозділи ДСНС прибрали понад 60 повалених дерев

Шквалистий вітер пошкодив дахи та поламав дерева

В Україні шквалистий вітер знеструмив 94 населених пункти у шести областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, вітер пошкодив лінії електропередач у 30 населених пунктах Сумської, 16 - Полтавської, 20 - Дніпропетровської, 13 - Чернігівської, 12 – Донецької та 3 - Запорізької.

Також повідомляється, що в Чернігові вітром пошкодило дах магазину і дах офісної будівлі. У селищі Анисів Чернігівського району пошкоджено покриття даху школи. У результаті урагану в Чернігові постраждалих немає.

Крім того, за добу підрозділи ДСНС прибрали понад 60 повалених дерев.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 23 березня в Україні очікується погіршення погоди, а в деяких областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Зокрема, опади очікуються у східних областях та Приазов'ї, на решті території сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від -3 до +2 градусів, на крайньому півдні до +6, вдень до +9, у західних областях та в Одеській області до +15.