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    Події в Україні

    Україною пронісся ураган і знеструмив до сотні населених пунктів

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    &nbsp;За добу підрозділи ДСНС прибрали понад 60 повалених дерев - Україною пронісся ураган і знеструмив до сотні населених пунктів
     За добу підрозділи ДСНС прибрали понад 60 повалених дерев

    Шквалистий вітер пошкодив дахи та поламав дерева

    В Україні шквалистий вітер знеструмив 94 населених пункти у шести областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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    Як зазначається, вітер пошкодив лінії електропередач у 30 населених пунктах Сумської, 16 - Полтавської, 20 - Дніпропетровської, 13 - Чернігівської, 12 – Донецької та 3 - Запорізької.

    Також повідомляється, що в Чернігові вітром пошкодило дах магазину і дах офісної будівлі. У селищі Анисів Чернігівського району пошкоджено покриття даху школи. У результаті урагану в Чернігові постраждалих немає.

    Крім того, за добу підрозділи ДСНС прибрали понад 60 повалених дерев.

    Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 23 березня в Україні очікується погіршення погоди, а в деяких областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Зокрема, опади очікуються у східних областях та Приазов'ї, на решті території сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі від -3 до +2 градусів, на крайньому півдні до +6, вдень до +9, у західних областях та в Одеській області до +15.

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