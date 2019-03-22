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    На Чернігівщині через сильний вітер знеструмлено 62 населені пункти

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    Наслідки негоди&nbsp;у Чернігівській області - На Чернігівщині через сильний вітер знеструмлено 62 населені пункти
    Наслідки негоди у Чернігівській області
    Фото: Олександр Мисник, Facebook

    Буревій повалив багато дерев, пошкодив дахи житлових будинків і соціальних закладів

    У Чернігівській області через сильний вітер без електропостачання залишилися 62 населені пункти.

    Про це у п’ятницю ввечері повідомив у Facebook голова Чернігівської обласної державної адміністрації Олександр Мисник.

    «Внаслідок сильного вітру сьогодні залишилися без світла 62 населені пункти в 13-ти районах. Буревій повалив багато дерев, пошкодив дахи житлових будинків і соціальних закладів. Наслідки негоди усуваються», - написав Мисник.

    Очільник Чернігівщини пообіцяв, що електропостачання відновлять у найближчий час.

    Раніше повідомлялося, що по Чернігову вдарив ураган. У результаті негоди в місті - поламано дерева, зірвано дахи, потрощено машини і затори на дорогах.

    Нагадаємо, Полтаву і Суми сьогодні накрив буревій з градом, а в Харкові вітер «вкрав» торговий намет.

    До слова, Україну завтра очікує прохолодна подекуди зі снігом погода.

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