На Чернігівщині через сильний вітер знеструмлено 62 населені пункти



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Наслідки негоди у Чернігівській області Фото: Олександр Мисник, Facebook

Буревій повалив багато дерев, пошкодив дахи житлових будинків і соціальних закладів

У Чернігівській області через сильний вітер без електропостачання залишилися 62 населені пункти.

Про це у п’ятницю ввечері повідомив у Facebook голова Чернігівської обласної державної адміністрації Олександр Мисник.

«Внаслідок сильного вітру сьогодні залишилися без світла 62 населені пункти в 13-ти районах. Буревій повалив багато дерев, пошкодив дахи житлових будинків і соціальних закладів. Наслідки негоди усуваються», - написав Мисник.

Очільник Чернігівщини пообіцяв, що електропостачання відновлять у найближчий час.

Раніше повідомлялося, що по Чернігову вдарив ураган. У результаті негоди в місті - поламано дерева, зірвано дахи, потрощено машини і затори на дорогах.

Нагадаємо, Полтаву і Суми сьогодні накрив буревій з градом, а в Харкові вітер «вкрав» торговий намет.

До слова, Україну завтра очікує прохолодна подекуди зі снігом погода.