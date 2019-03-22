  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Полтаву і Суми сьогодні накрив буревій з градом, а в Харкові вітер «вкрав» торговий намет

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">Град у Сумах, 22 березня&nbsp;</div> - Полтаву і Суми сьогодні накрив буревій з градом, а в Харкові вітер «вкрав» торговий намет
    Град у Сумах, 22 березня 
    Фото: УНИАН

    22 березня деякими областями України пронісся ураган

    У Сумах і Полтаві в п'ятницю, 22 березня, був ураганний вітер зі зливою, градом і грозою, повідомляють місцеві ЗМІ.

    Зокрема, у Сумах вітер приніс не тільки сильний дощ з грозою, а й град. У місцевих групах у соцмережах жителі поділилися фото з наслідками негоди.

    Читайте також

    За повідомленням Полтавського обласного центру гідрометеорології, у місті очікується гроза першого рівня небезпеки.

    У Харкові ураганний вітер забрав торговий павільйон. Спочатку був зірваний тент, а потім під силою стихії не встояв і металевий каркас. Потерпілих не було - люди встигли завчасно знайти укриття від дощу і вітру.

    Раніше повідомлялося, що по Чернігову вдарив ураган. У результаті негоди в місті - поламано дерева, зірвано дахи, потрощено машини і затори на дорогах.

    Читайте також
    Харків Полтава Суми вітер ураган буревій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ