Полтаву і Суми сьогодні накрив буревій з градом, а в Харкові вітер «вкрав» торговий намет



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Град у Сумах, 22 березня Фото: УНИАН

22 березня деякими областями України пронісся ураган

У Сумах і Полтаві в п'ятницю, 22 березня, був ураганний вітер зі зливою, градом і грозою, повідомляють місцеві ЗМІ.

Зокрема, у Сумах вітер приніс не тільки сильний дощ з грозою, а й град. У місцевих групах у соцмережах жителі поділилися фото з наслідками негоди.

За повідомленням Полтавського обласного центру гідрометеорології, у місті очікується гроза першого рівня небезпеки.

У Харкові ураганний вітер забрав торговий павільйон. Спочатку був зірваний тент, а потім під силою стихії не встояв і металевий каркас. Потерпілих не було - люди встигли завчасно знайти укриття від дощу і вітру.

Раніше повідомлялося, що по Чернігову вдарив ураган. У результаті негоди в місті - поламано дерева, зірвано дахи, потрощено машини і затори на дорогах.