Черніговом пронісся буревій (ФОТО)



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Шквальний вітер повивертав дерева з корінням та пошкодив дахи

У центрі міста на голови містянам сипалося гілля дерев та уламки рекламних щитів

У Чернігові сьогодні, 22 березня, буревій наробив лиха. Про це пише місцеве видання «Високий вал».

Як зазначається, фото наслідків шквального вітру, про який попереджали синоптики, чернігівці оприлюднюють щохвилини у соцмережах.

Так, в одному з районів Чернігова через негоду шматки рубероїду з даху будівлі попадали на припарковані автівки, подекуди спостерігається «деревопад», у центрі міста на голови містянам сиплються гілки та рекламні щити, а по вулиці Шевченка, 44 - частини даху попадали прямо на проїжджу частину.