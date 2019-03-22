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    Події в Україні

    Черніговом пронісся буревій (ФОТО)

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    Шквальний вітер повивертав дерева з корінням та пошкодив дахи - Черніговом пронісся буревій (ФОТО)
    Шквальний вітер повивертав дерева з корінням та пошкодив дахи

    У центрі міста на голови містянам сипалося гілля дерев та уламки рекламних щитів

    У Чернігові сьогодні, 22 березня, буревій наробив лиха. Про це пише місцеве видання «Високий вал».

    Як зазначається, фото наслідків шквального вітру, про який попереджали синоптики, чернігівці оприлюднюють щохвилини у соцмережах.

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    Черніговом пронісся буревій (ФОТО)
    Черніговом пронісся буревій (ФОТО)
    Черніговом пронісся буревій (ФОТО)
    Черніговом пронісся буревій (ФОТО)
    Черніговом пронісся буревій (ФОТО)
    Черніговом пронісся буревій (ФОТО)
    Черніговом пронісся буревій (ФОТО)

    Так, в одному з районів Чернігова через негоду шматки рубероїду з даху будівлі попадали на припарковані автівки, подекуди спостерігається «деревопад», у центрі міста на голови містянам сиплються гілки та рекламні щити, а по вулиці Шевченка, 44 - частини даху попадали прямо на проїжджу частину.

     

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