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    Події в Україні

    Українські прикордонники більше не будуть використовувати автомати Калашникова

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    <p>Гвинтівку виготовляють в Україні з вітчизняних і американських комплектуючих</p> - Українські прикордонники більше не будуть використовувати автомати Калашникова

    Гвинтівку виготовляють в Україні з вітчизняних і американських комплектуючих

    Прикордонників озброїли гвинтівками НАТО

    10 окремий загін оперативного реагування «Дозор» Держприкордонної служби отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15 під патрон 5,56×45 мм. Це найбільш поширений калібр зброї в країнах Північно-Атлантичного Альянсу.

    Про це повідомила Держприкордонслужба України у Facebook.

    Планується, що UAR-15 на озброєнні прикордонників повністю замінить автомат Калашникова. Гвинтівка має модульне компонування, верхня частина ствольної коробки та цівка мають напрямні типу Пікатіні для установки прицільних пристосувань та інших тактичних аксесуарів.

    Гвинтівку виготовляють в Україні з вітчизняних і американських комплектуючих. Зокрема, ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить кучність стрільби, виготовлені в США в компанії Daniel Defense.

    «У цій моделі застосована газова система «Carbine» з регульованим газовим блоком, що забезпечує плавнішу роботу автоматики. Модульна конструкція дозволяє легко робити заміну всіляких компонентів: прикладу, цівки, пістолетної рукоятки та іншого навісного приладдя, тим самим налаштовуючи гвинтівку для зручності в експлуатації», – йдеться у повідомленні.

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