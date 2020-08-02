Бойовики планують відновити пропуск в районі КПВВ «Новотроїцьке», – прикордонники



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Наразі немає інформації скільки людей планують перетнути КПВВ

Окупанти на один день відкриють блок-пост «Оленівка», що межує з українським КПВВ «Новотроїцьке»

У понеділок, 3 серпня, російсько-окупаційні війська відновлять пропуск через лінію розмежування в Донецькій області. Окупанти на один день відкриють блок-пост «Оленівка», що межує з українським КПВВ «Новотроїцьке». Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України, прессекретар Андрій Демченко.

«Надходила інформація про те, що російські найманці завтра здійснять начебто пропуск людей через лінію розмежування навпроти КПВВ «Новотроїцьке». Вони зазначають, що людей пропускатимуть виключно за списками. Це та інформація, що проходить по лінії Тристоронньої контактної групи», – сказав Демченко.

Наразі немає інформації скільки людей планують перетнути КПВВ.

«Це ще одне обмеження з їхнього боку людей, які фактично не можуть вільно перетнути лінію розмежування, але в окремі дні вони здійснюють такі пропуски», – додав Демченко.

Також невідомо як довго триватиме пропуск громадян, проте як стверджується на сайті окупаційної влади ДНР – з 9:00 до 18:00.

Нагадаємо, троє чоловіків з Рівненщини збирали чорниці у радіаційно забрудненій зоні Чорнобильської АЕС у Поліському районі на Київщині. Радіаційний фон назбираних ягід, що зловмисники мали намір продати, майже вдвічі перевищував допустиму норму.

Як повідомлялося, 19 липня, командування операції Об’єднаних сил попереджає людей, які планують поїздки з перетином лінії розмежування на Донбасі, що збройні формування РФ можуть не пропускати людей через лінію розмежування.

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