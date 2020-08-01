У НАТО обговорили залучення України до формування стратегічної концепції Альянсу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україні важливо ефективно виконувати річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО

Участь України значно посилить євроатлантичну безпеку

Представники України під час візиту до штаб-квартири НАТО обговорили перспективи залучення України до формування стратегічної концепції НАТО-2030

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає «ЄП».

«Ми з паном Столтенбергом та іншими колегами у штаб-квартирі НАТО обговорили важливість залучення України до аналітичного процесу, який стане основою для формування стратегічної концепції НАТО-2030», – сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка наголосила, що участь України значно посилить євроатлантичну безпеку.

«Україна є тією силою, яка може суттєво посилити євроатлантичну безпеку завдяки своєму практичному досвіду, вже наявним спроможностям у сфері безпеки і оборони, готовності до трансформації та партнерства у регіонах поза власними кордонами», – нагоосила Стефанішина.

Віцепрем’єрка також зазначила, що Україні важливо ефективно виконувати річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО, які наближують Україну до членства в Альянсі.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс для поглиблення співпраці з Україною чекає ухвалення п’яти основоположних законів. Усі законопроєкти внесені до Ради і чекають на розгляд.

Читайте також: