Українські та канадські військові провели спільні навчання за стандартами НАТО



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Загалом, завдяки спільній програмі вже підготовлено більше 14 тисяч військовослужбовців ЗСУ Фото: ВМС ЗСУ

Тренувальна місія Unifire організована Канадою з метою допомоги Збройним силам України у підготовці особового складу за стандартами НАТО

Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ) та Канади провели заняття в рамках тренувальної місії Unifire за стандартами НАТО.

Про це повідомляє пресцентр ВМС ЗСУ.

«10 січня на базі одного з миколаївських полігонів відбулось інструкторсько-методичне заняття за участі інструкторів Збройних сил Канади та України. Захід проходив в рамках тренувальної місії Unifire з метою підвищення кваліфікації фахівців, що відповідають за підготовку особового складу в навчальних підрозділах ВМС ЗС України. У занятті прийняли участь командири навчальних взводів, інструктори, старші інструктори 203 центру підготовки сержантського складу ВМС ЗС України та 198 навчального центру ВМС ЗС України», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що інструктори 203 центру підготовки сержантського складу ВМС ЗС України провели для учасників заходу заняття за темою «Тактика легкої піхоти», під час якого наочно продемонстрували систему організації навчального процесу за методикою EDIP.

Продемонстрована система підготовки є універсальною і може застосовуватися для організації різноманітних учбових процесів, незалежно від напряму підготовки, для підготовки особового складу до ведення безпосереднього вогневого контакту з противником, а також для організації проведення занять з медичної підготовки та з інших дисциплін.

«Тренувальна місія Unifire організована Канадою з метою допомоги Збройним силам України у підготовці особового складу за стандартами НАТО. Підготовка військовослужбовців Збройних сил України у різних напрямках згідно стандартів НАТО охоплює різноманітні сфери підготовки в залежності від потреб. Загалом, завдяки даній програмі вже підготовлено більше 14 тисяч військовослужбовців ЗСУ», - додали у пресслужбі.