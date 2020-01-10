Російський корабель «агресивно зблизився» з американським есмінцем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До есмінця USS Farragut агресивно наблизився корабель ВМФ РФ

Інцидент стався США в Аравійському морі

Російський військовий корабель «агресивно наблизився» до есмінця ВМС США в Аравійському морі в четвер, ігноруючи попередження від американського судна і збільшуючи ризик зіткнення.

Про це повідомили ВМС США в п'ятницю, пише CNN.

«У четвер під час проведення планових операцій в північній частині Аравійського моря, до USS Farragut агресивно наблизився корабель ВМФ РФ», - йдеться в заяві П'ятого флоту ВМС США, який курирує військово-морські операції на Близькому Сході.

A Russian warship "aggressively approached" a US Navy destroyer while it was operating in the North Arabian Sea Thursday, ignoring warnings from the US vessel and increasing the risk of a collision, the US Navy says. https://t.co/DOpJQXFXkh pic.twitter.com/DQDRn3dDRm — CNN (@CNN) 10 січня 2020 р.

Відео інциденту, яке є у розпорядженні телеканалу, показує, як російський військовий корабель швидко наближається до американського корабля Farragut. Корабель наблизився до есмінця на відстань 60 метрів, перш ніж змінив курс.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) 10 січня 2020 р.

«Farragut дав п'ять коротких залпів, Міжнародний морський сигнал про небезпеку зіткнення, і зажадав від російського судна змінити курс відповідно до міжнародних правил морського руху. Російське судно спочатку відмовилося, але в кінцевому підсумку змінило курс», - йдеться в заяві.

До слова, російський корабель збирав дані під час української операції на приазовському напрямку.