Російський корабель «агресивно зблизився» з американським есмінцем

Інцидент стався США в Аравійському морі

Російський військовий корабель «агресивно наблизився» до есмінця ВМС США в Аравійському морі в четвер, ігноруючи попередження від американського судна і збільшуючи ризик зіткнення.

Про це повідомили ВМС США в п'ятницю, пише CNN.

«У четвер під час проведення планових операцій в північній частині Аравійського моря, до USS Farragut агресивно наблизився корабель ВМФ РФ», - йдеться в заяві П'ятого флоту ВМС США, який курирує військово-морські операції на Близькому Сході.

A Russian warship "aggressively approached" a US Navy destroyer while it was operating in the North Arabian Sea Thursday, ignoring warnings from the US vessel and increasing the risk of a collision, the US Navy says. https://t.co/DOpJQXFXkh pic.twitter.com/DQDRn3dDRm