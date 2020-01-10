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    У світі

    Російський корабель «агресивно зблизився» з американським есмінцем

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    До есмінця&nbsp;USS Farragut агресивно наблизився корабель ВМФ РФ - Російський корабель «агресивно зблизився» з американським есмінцем
    До есмінця USS Farragut агресивно наблизився корабель ВМФ РФ

    Інцидент стався США в Аравійському морі

    Російський військовий корабель «агресивно наблизився» до есмінця ВМС США в Аравійському морі в четвер, ігноруючи попередження від американського судна і збільшуючи ризик зіткнення.

    Про це повідомили ВМС США в п'ятницю, пише CNN.

    «У четвер під час проведення планових операцій в північній частині Аравійського моря, до USS Farragut агресивно наблизився корабель ВМФ РФ», - йдеться в заяві П'ятого флоту ВМС США, який курирує військово-морські операції на Близькому Сході.

    Відео інциденту, яке є у розпорядженні телеканалу, показує, як російський військовий корабель швидко наближається до американського корабля Farragut. Корабель наблизився до есмінця на відстань 60 метрів, перш ніж змінив курс.

    «Farragut дав п'ять коротких залпів, Міжнародний морський сигнал про небезпеку зіткнення, і зажадав від російського судна змінити курс відповідно до міжнародних правил морського руху. Російське судно спочатку відмовилося, але в кінцевому підсумку змінило курс», - йдеться в заяві.

    До слова, російський корабель збирав дані під час української операції на приазовському напрямку.

    Росія США військові корабель ВМС
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