Столтенберг: НАТО не має сумніву, що Іран збив український літак



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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО закликав Іран повною мірою брати участь та робити власний внесок у ретельне та прозоре розслідування

НАТО не має сумніву, що український літак, який зазнав катастрофи поблизу Тегерану, був збитий іранською системою протиповітряної оборони.

Про це після прибуття на засідання Ради ЄС із закордонних справ, яка відбувається сьогодні у Брюсселі, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Я не буду вдаватися в деталі щодо дій нашої розвідки. Але те, що я можу сказати – у нас немає причин для того, щоб не вірити доповідям, які надходять із столиць різних країн-союзниць. Вони висловили занепокоєння стосовно інформації, яка свідчить про те, що літак міг бути збитий іранською системою протиповітряної оборони. Це саме та причина, з якої нам потрібне ретельне розслідування, чому ми маємо встановити всі факти. У цьому контексті дуже важливо мати повну співпрацю з іранської сторони у такому розслідуванні», - зауважив генсек НАТО.

Столтенберг розпочав спілкування з пресою з висловлення співчуття близьким жертв катастрофи українського літака.

«Дозвольте мені розпочати з висловлення глибокого співчуття всім, хто втратив близьких людей у жахливій авіаційній катастрофі поблизу Тегерану. Це трагедія. Важливо, щоб ми отримали можливість встановити всі факти. З огляду на це, потрібне ретельне та прозоре розслідування. Я закликаю Іран повною мірою брати участь та робити власний внесок у таке ретельне та прозоре розслідування», - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, у п’ятницю нідерландські спецслужби підтвердили, що Boeing 737, який зазнав катастрофи в Тегерані на цьому тижні, був, ймовірно, збитий.

Як відомо, 10 січня міністр закордонних справ Вадим Пристайко провів брифінг щодо розслідування катастрофи літака української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані. Головні тези читайте тут.

Нагадаємо, що Іран категорично заперечує збиття українського літака ракетою.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.

Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак.

Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Джерело: Укрінформ