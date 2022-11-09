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Українські військові встановили прапор у Калинівському (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Українські військові встановили прапор у Калинівському (відео)
ЗСУ звільнили село Калинівське
скріншот

ЗСУ повідомили про деокупацію села Калинівське

Українські військові встановили прапор України у селі Калинівське Херсонської області. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

На відео військовий ЗСУ повідомив, що село Калинівське Херсонської області звільнено.

«9-те листопада, один із самих важких днів, але самих гарних заходів сонця», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 9 листопада на стадіоні у Снігурівці Миколаївської області піднято прапор України.

Додамо, триває 259-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав вісім ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше чотирьох обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.

Теги: звільнення прапор військові відео

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