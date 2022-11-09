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РФ видала солдатам, які базуються в Білорусі, застарілу зброю та амуніцію – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ видала солдатам, які базуються в Білорусі, застарілу зброю та амуніцію – Генштаб
У мобілізованих новобранців, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан
фото з відкритих джерел

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу чотири удари.

Триває 259-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав вісім ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше чотирьох обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угруповання військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новомиколаївка і Уланове Сумської області. Також ворог задіяв ударний БпЛА;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Застосовано ударний БпЛА;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Куп’янськ та Білогорівка;
  • на Бахмутському напрямку – з танків і всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне;
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Кам’янка, Веселе та Новобахмутівка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Времівка і Кам’янське;

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 50 вильотів.

У мобілізованих новобранців, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат.

Російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видано застарілі зброю та майно – металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя. Крім того, значна частина стрілецької зброї, а саме автоматів АК-74, у неробочому стані через погані умови зберігання.

За уточненою інформацією, з міста Сєверодонецьк Луганської області російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі. Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Також наші воїни на різних напрямках збили п'ять БпЛА «Шахед» та два «Орлани». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили шість районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

 

Теги: війна росія окупанти Україна Генштаб ЗСУ Білорусь

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