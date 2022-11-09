Над Снігурівкою замайорів український прапор (фото)

Офіційної інформації про звільнення Снігурівки немає

На стадіоні у Снігурівці Миколаївської області піднято прапор України. Відповідне фото у своєму Telegram-каналі опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Також Цаплієнко сьогодні повідомляв, що починаючи з учорашнього вечора, у ЗСУ є успіхи. Проте детальнішу інформацію поки не можна озвучувати.

Український прапор над Снігурівкою фото з соцмереж

Офіційної інформації про звільнення Снігурівки немає.

Додамо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що російські війська перегруповуються поблизу Снігурівки.

«Я можу сказати, що вони рухаються. Ситуація там наразі контролюється військовими. Треба чекати, коли вони дадуть офіційні дані», – сказав Кім.

У коментарі «Суспільному» речниця Об’єднаного командування «Південь» Наталія Гуменюк зазначила, що станом на 9 листопада ситуація в Снігурівці потребує інформаційної тиші.

Раніше повідомлялося, що окупанти масово підтривають мости на тимчасово окупованій Херсонщині. Одразу кілька мостів зруйновано на правому березі Херсонської області в результаті підривів. У місцевих соцемережах почала поширюватися паніка, що підрив мостів – це маркер відступання і що рашисти втрачають контроль над областю.

Також повідомлялося, що успішний контрнаступ української армії змушує російські війська переходити до оборонної стратегії.