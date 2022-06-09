Українські військові майже повністю знищили мотострілецьку бригаду РФ

Наші захисники ліквідували близько 1200 військових однієї російської бригади

У бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Росії зазнав суттєвих втрат. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 9 червня.

Втрати російської мотострілецької бригади складають орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими.

Всього участь у бойових діях на території України брали близько 1800 військовослужбовців бригади.

Також Генштаб повідомляє, що на Бахмутському напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи першої та сотої окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу.

Генштаб інформує, що за минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

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