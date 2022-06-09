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    Події в Україні

    Під Херсоном ЗСУ пішли у контрнаступ

    Наші бійці поховали російську батальйонно-тактичну групу &ndash; Арестович - Під Херсоном ЗСУ пішли у контрнаступ
    Наші бійці поховали російську батальйонно-тактичну групу – Арестович
    фото з відкритих джерел

    Відбулась зміна характеру війни – росіяни втрачають сили та можливості

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що наші Збройні Сили на Херсонщині пішли в контрнаступ. Українські бійці завдали втрат ворогу. Відповідну інформацію радник глави Офісу президента розповів ввечері 8 червня. Також він повідомив, що Росія перекинула частину військ з Запоріжжя, ймовірно, на Херсонщину.

    Олексій Арестович пояснив, що росіяни на Запоріжжі вкопали танки Т-62, а також зняли частину військ й перекинули, ймовірно, у напрямку Херсона.

    Радник Андрія Єрмака пояснив, що на Херсонщині у ворога неприємності. Після дводенної паузи, коли наші відбили атаку ворога, то пішли в контрнаступ.

    «У цих спробах похоронили десь батальйонно-тактичну російську групу. Скажімо так, є вбиті, поранені, техніка (пошкоджена чи знищена – ред.), – розповів Арестович.

    Додав, що наші військові просунулись вперед в сторону Херсона. Радник глави Офісу президента пояснив, що у росіян, певне, не вистачає військ, адже вони перекидають їх з дуже важливого для них Запорізького напрямку.

    Виходячи з чинної інформації, Олексій Арестович розповів, що відбулась зміна характеру війни – росіяни втрачають сили та можливості. Поки вороги це роблять, їм однаково треба виконувати основні завдання й це дуже неприємна для них історія. Радник Єрмака припустив, що росіян ми переоцінили.

    До слова, авіація на Херсонщині вдарила по опорному пункті ворога.

    Також Данілов дав відповідь, чому вороги окупували південь.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти історія ЗСУ війна військові Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Під Херсоном ЗСУ пішли у контрнаступ