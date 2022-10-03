Українські воїни взяли населений пункт на Херсонщині (фото)

Українські захисники увійшли у село Шевченківка, що у Херсонській області

Контрнаступ ЗСУ триває на різних напрямках. Українські захисники увійшли у Шевченківку, що у Херсонській області. Таку радісну новину поширив телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».

Село Шевченківка межує із Золотою Балкою і також розташоване у Нововоронцовському районі Херсонської області.

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

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