Захисники показали свої успіхи на фронті за місяць: інтерактивна мапа

На мапі добре видно, якими темпами українські військові звільняли окуповані території

ЗСУ показали свої успіхи на фронті та як змінилась ситуація на передовій. Інтерактивну карту деокупації українських територій показали Сухопутні війська ЗС України.

«Коротко, як пройшов місяць на фронті», – йдеться в підпису до інтерактивної мапи.

На мапі добре видно, якими темпами українські військові звільняли Ізюм, Куп’янськ Харківської області та Лиман Донецької області.

Як повідомлялося, українські Збройні сили звільнили від окупантів селище міського типу Борова в Ізюмському районі Харківської області.

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.