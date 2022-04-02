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    Події в Україні

    Українські захисники знищили російську вогнеметну систему «Буратіно» (фото, відео)

    Військові передали черговий привіт російським окупантам від українського народу - Українські захисники знищили російську вогнеметну систему «Буратіно» (фото, відео)
    Військові передали черговий привіт російським окупантам від українського народу
    фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

    До ліквідації залучили Командування Сил спеціальних операцій, Сухопутні війська та територіальну оборону

    Українські захисники продовжують нищити техніку російських окупантів. Зокрема, нещодавно була ліквідована ворожа важка вогнеметна система «Буратіно». Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

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    Українські захисники знищили російську вогнеметну систему «Буратіно» (фото, відео)
    Українські захисники знищили російську вогнеметну систему «Буратіно» (фото, відео)

    До ліквідації російського «Буратіно» залучили Командування Сил спеціальних операцій, Сухопутні війська та територіальну оборону. Військові використали протитанковий ракетний комплекс «Скіф».

    «Передали черговий привіт російським окупантам від українського народу. Зокрема, знищено і важку вогнеметну систему «Буратіно». Разом переможемо!» – ідеться у повідомленні.

    Раніше у мережі з'явилося відео знищення російської техніки за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П».

    ПТРК «Стугна-П» складається з пускової установки, контейнера для протитанкових керованих ракет, приладу наведення, тепловізійної камери та пульта дистанційного керування.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб військові Україна окупація #stoprussia
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    Українські захисники знищили російську вогнеметну систему «Буратіно» (фото, відео)