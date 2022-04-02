  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    ЗСУ на Київщині можуть вийти на кордон з Білоруссю за два дні – Арестович

    ЗСУ на Київщині можуть вийти на кордон з Білоруссю за два дні – Арестович
    фото: Міноборони

    Противник вийшов з Чорнобильської АЕС, а в напрямку Броварів відступив у Сумську область

    Збройні сили України можуть взяти під контроль північ Київської області і вийти на кордон з Білоруссю протягом двох днів. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексія Арестовича на телемарафоні.

    У Броварському напрямку противник відступив вже в Сумську область. «У них була задумка залишити певні сили, щоб стримувати наші війська біля Києва і не давати перекидати їх на допомогу нашим війська в інші райони, перш за все на сході. Але і це не вийшло, тому що відступ - це складний період військових дій. Вони просто не втримали ситуацію і посипалися з урахуванням проблем з тиловим забезпеченням», - зазначив він.

    За його словами, противник вийшов з Чорнобильської АЕС, а в напрямку Броварів відступив у Сумську область. «Я думаю, що наші війська ще сьогодні-завтра пройдуть туди (на північ, - ред.) і можна буде говорити, що буде звільнена територія Київської області до білоруського кордону», - додав Арестович.

    Нагадаємо, Російська Федерації залучатиме у війні проти України все більше військових строкової служби, вважає радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

    Напередодні російські окупанти залишили весь Броварський район

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ на Київщині можуть вийти на кордон з Білоруссю за два дні – Арестович