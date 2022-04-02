Як українські «Стугни» смажать російських окупантів (відео)

Саме так українські захисники знищують загарбників

«Стугна-П» – протитанковий ракетний комплекс розробки київського конструкторського бюро «Луч»

У мережі з'явилося відео знищення російської техніки за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П».

«Стугна-П» – протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) розробки київського конструкторського бюро «Луч», одного з провідних українських підприємств у галузі керованого ракетного озброєння. Комплекс розроблявся у 2005-2010 роках, прийнятий на озброєння у 2011 році.

ПТРК «Стугна-П» складається з пускової установки, контейнера для протитанкових керованих ракет, приладу наведення, тепловізійної камери та пульта дистанційного керування.