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    Як українські «Стугни» смажать російських окупантів (відео)

    Саме так українські захисники знищують загарбників - Як українські «Стугни» смажать російських окупантів (відео)
    Саме так українські захисники знищують загарбників

    «Стугна-П» – протитанковий ракетний комплекс розробки київського конструкторського бюро «Луч»

    У мережі з'явилося відео знищення російської техніки за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П».

    «Стугна-П» – протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) розробки київського конструкторського бюро «Луч», одного з провідних українських підприємств у галузі керованого ракетного озброєння. Комплекс розроблявся у 2005-2010 роках, прийнятий на озброєння у 2011 році.

    ПТРК «Стугна-П» складається з пускової установки, контейнера для протитанкових керованих ракет, приладу наведення, тепловізійної камери та пульта дистанційного керування.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Як українські «Стугни» смажать російських окупантів (відео)