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Український фільм «Клондайк» потрапив у номінанти на «Оскар»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Український фільм «Клондайк» потрапив у номінанти на «Оскар»
Драматична стрічка розповідає про історію подружжя з Донеччині на тлі катастрофи МН17
фото з відкритих джерел

Фільм буде претендентом на номінацію «Найкращий міжнародний повнометражний фільм»

Стрічка «Клондайк» Марини Ер Горбач змагатиметься за премію Американської кіноакадемії «Оскар» від України. Про це оголосила Українська кіноакадемія.

Фільм буде претендентом на номінацію «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Короткий список претендентів на номінацію буде оголошено 21 грудня,  а номінантів на «Оскар» – 24 січня 2023 року.

Драматична стрічка розповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Коли подружжя очікує на народження першої дитини, війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого «Боїнга». Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.

«Номінація від країни на нагороду Американської кіноакадемії – це крок до глобальної аудиторії. А під час війни це ще й можливість поширювати меседж, який відгукується українцям. «Клондайк» говорить про нас кіномовою, зрозумілою іноземцям. Цього разу в України дійсно є шанс бути помітною», – прокоментувала режисерка фільму Марина Ер Горбач.

До слова, фільми «Клондайк» та «Будинок зі скалок» здобули нагороди на національному американському фестивалі кіно «Sundance». Українська режисерка Марина Ер Горбач здобула нагороду за кращу режисуру світового художнього кіно (драма за фільм «Клондайк», який створили за підтримки Держкіно та уперше презентували на фестивалі у категорії «Світове художнє кіно (драма)».

Нагадаємо, названо лауреатів Національної премії кінокритиків «Кіноколо».

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Теги: Оскар фільм

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