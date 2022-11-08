Шон Пенн вручив Зеленському «Оскар» (фото)

Зеленський і Шон Пенн обговорили підтримку України та відвідали Алею сміливості в Києві

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з американським актором, кінорежисером, сценаристом і продюсером, лауреатом премії «Оскар» Шоном Пенном, який уже втретє приїздить до України за час повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави подякував Шону Пенну за увагу й підтримку України та її народу з початку цієї війни.

Зеленський розповів про поточну ситуацію в країні. Співрозмовники обговорили можливості для підтримки України та збереження уваги світу до трагічних подій, які відбуваються.

Шон Пенн розповів, що продовжує роботу над своїм фільмом про Україну.

Американський митець привіз свою статуетку «Оскар» і передав її Президентові як символ віри в перемогу нашої країни. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни.

Зеленський вручив Шону Пенну орден «За заслуги» ІІІ ступеня, яким актора було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

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Президент і Шон Пенн також відвідали Алею сміливості на столичній площі Конституції. На цій Алеї поруч з іменами багатьох світових лідерів, які допомогли Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, є й іменна табличка Шона Пенна.

Глава держави наголосив, що Алея сміливості починається саме з таблички, присвяченої американському актору та режисеру, адже він відвідав Україну в перший день російського вторгнення, 24 лютого, щоб зафіксувати події в нашій країні та донести світові правду про російську агресію.

«Ми надзвичайно вдячні всім людям, які приїжджали особисто, щоб підтримати Україну й наших громадян. І ми хотіли мати місце, завдяки якому сучасні й майбутні покоління українців пам’ятатимуть тих сміливців, які були з Україною із самого початку», – сказав Зеленський.

Актор зазначив, що дуже зворушений цією присвятою. За його словами, для нього це велика честь, і це місце відтепер буде одним із найбільш знакових у його житті, поряд із місцями, де народилися його донька та син, якими він дуже пишається.

Нагадаємо, що раніше Шон Пенн уже обговорював питання можливого надання Україні літаків, які перебувають на озброєнні країн-членів НАТО, із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Крім того, Пенн закликав організаторів премії «Оскар» надати можливість віртуального виступу президенту України Володимиру Зеленському. «Якщо Американська кіноакадемія таки відхилить віртуальний виступ Володимира Зеленського, я публічно знищу свій Оскар», – заявив тоді актор.

Додамо, що сам Шон Пенн часто перебував в Україні, знімав документальний фільм про нашу країну, був, зокрема, і в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Після початку повномасштабної російсько-української війни Пенна бачили у Офісу президента на одному із брифінгів.