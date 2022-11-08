Головна Країна Політика
search button user button menu button

Шон Пенн вручив Зеленському «Оскар» (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Шон Пенн вручив Зеленському «Оскар» (фото)

Зеленський і Шон Пенн обговорили підтримку України та відвідали Алею сміливості в Києві

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з американським актором, кінорежисером, сценаристом і продюсером, лауреатом премії «Оскар» Шоном Пенном, який уже втретє приїздить до України за час повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави подякував Шону Пенну за увагу й підтримку України та її народу з початку цієї війни.

Зеленський розповів про поточну ситуацію в країні. Співрозмовники обговорили можливості для підтримки України та збереження уваги світу до трагічних подій, які відбуваються. 

Шон Пенн розповів, що продовжує роботу над своїм фільмом про Україну.

Американський митець привіз свою статуетку «Оскар» і передав її Президентові як символ віри в перемогу нашої країни. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни.

Зеленський вручив Шону Пенну орден «За заслуги» ІІІ ступеня, яким актора було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

23 фото
На весь екран

Президент і Шон Пенн також відвідали Алею сміливості на столичній площі Конституції. На цій Алеї поруч з іменами багатьох світових лідерів, які допомогли Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, є й іменна табличка Шона Пенна.

Глава держави наголосив, що Алея сміливості починається саме з таблички, присвяченої американському актору та режисеру, адже він відвідав Україну в перший день російського вторгнення, 24 лютого, щоб зафіксувати події в нашій країні та донести світові правду про російську агресію.

«Ми надзвичайно вдячні всім людям, які приїжджали особисто, щоб підтримати Україну й наших громадян. І ми хотіли мати місце, завдяки якому сучасні й майбутні покоління українців пам’ятатимуть тих сміливців, які були з Україною із самого початку», – сказав Зеленський. 

Актор зазначив, що дуже зворушений цією присвятою. За його словами, для нього це велика честь, і це місце відтепер буде одним із найбільш знакових у його житті, поряд із місцями, де народилися його донька та син, якими він дуже пишається.

Нагадаємо, що раніше Шон Пенн уже обговорював питання можливого надання Україні літаків, які перебувають на озброєнні країн-членів НАТО, із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Крім того, Пенн закликав організаторів премії «Оскар» надати можливість віртуального виступу президенту України Володимиру Зеленському. «Якщо Американська кіноакадемія таки відхилить віртуальний виступ Володимира Зеленського, я публічно знищу свій Оскар», – заявив тоді актор.

Додамо, що сам Шон Пенн часто перебував в Україні, знімав документальний фільм про нашу країну, був, зокрема, і в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Після початку повномасштабної російсько-української війни Пенна бачили у Офісу президента на одному із брифінгів.

Теги: Володимир Зеленський актор Оскар орден

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голлівудський актор знімає документальне кіно про Україну
Шону Пенну цікавіше війна на Донбасі, ніж президенту?
26 листопада, 2021, 10:02
Шон Пенн: якщо Академія заборонить виступити Зеленському, бойкотуйте Оскар
Шон Пенн закликає бойкотувати Оскар, якщо Зеленському не дадуть виступити
26 березня, 23:18
Шон Пенн був в Україні, підтримував Україну, говорив про Україну на різних майданчиках в США.
Шон Пенн – видатний актор, який одним з перших у світі підтримав Україну
3 квiтня, 16:53

Політика

Шон Пенн вручив Зеленському «Оскар» (фото)
Шон Пенн вручив Зеленському «Оскар» (фото)
Зеленський зустрівся із послом США в ООН (відео)
Зеленський зустрівся із послом США в ООН (відео)
Саміт G20 в Індонезії: Банкова вказала на небезпеку для Путіна
Саміт G20 в Індонезії: Банкова вказала на небезпеку для Путіна
Генерал США спрогнозував, що чекає Росію після війни в Україні
Генерал США спрогнозував, що чекає Росію після війни в Україні
Майно Компартії конфіскує держава. Мін’юст оприлюднив перелік
Майно Компартії конфіскує держава. Мін’юст оприлюднив перелік
Секретар РНБО запропонував нову стратегію боротьби з ракетами окупантів
Секретар РНБО запропонував нову стратегію боротьби з ракетами окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися
75K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони
69K
Арестович спрогнозував, коли настане суттєвий перелом у війні
58K
ЗМІ назвали причину, чому Путін боїться їхати на саміт G-20
37K
Вбивці «Шахедів». Чим українці збивають іранські дрони
29K
Саміт G20 в Індонезії: Банкова вказала на небезпеку для Путіна

Новини

П'ять важливих новин 8 листопада
Сьогодні, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Сьогодні, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Вчора, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Вчора, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту