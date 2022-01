Дві українські стрічки отримали нагороди на кінофестивалі у США

На національному американському фестивалі кіно «Sundance» нагородили дві кінострічки українського виробництва. Про це повідомляють на сайті фестивалю.

Українська режисерка Марина Ер Горбач здобула нагороду за кращу режисуру світового художнього кіно (драма за фільм «Клондайк», який створили за підтримки Держкіно та уперше презентували на фестивалі у категорії «Світове художнє кіно (драма)».

