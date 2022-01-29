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    Дві українські стрічки отримали нагороди на кінофестивалі у США

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    На кінофестивалі Sundance нагородили дві українські кінострічки - Дві українські стрічки отримали нагороди на кінофестивалі у США
    На кінофестивалі Sundance нагородили дві українські кінострічки
    фото: Sundance

    Нагороди здобули фільми «Клондайк» та «Будинок зі скалок»

    На національному американському фестивалі кіно «Sundance» нагородили дві кінострічки українського виробництва. Про це повідомляють на сайті фестивалю.

    Українська режисерка Марина Ер Горбач здобула нагороду за кращу режисуру світового художнього кіно (драма за фільм «Клондайк», який створили за підтримки Держкіно та уперше презентували на фестивалі у категорії «Світове художнє кіно (драма)».

    Він розповідає про війну на Донбасі та авіакатастрофу малайзійського боїнгу рейсу MH17 у селі Грабове Донецької області 17 липня 2014 року. У центрі сюжету подружня пара Ірка та Толік, яка очікує на народження первістка. Але у їх життя раптово вривається війна разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватись, навіть коли село захоплюють озброєні бойовики.

    Також нагороду здобула стрічка «Будинок зі скалок» спільного виробництва Данії, Швеції, Фінляндії та України. Робота над фільмом тривала на Донбасі понад два роки. У ньому розповідається про соціальних працівників, які працюють в особливому дитбудинку на Сході України та створюють безпечний простір для дітей. Цей фільм також був створений за підтримки Держкіно.

    Довідка: кінофестиваль Sundance Film Festival — національний американський кінофестиваль незалежного кіно. Він проводиться щороку наприкінці січня в Парк-Сіті (штат Юта, США). Цьогоріч захід проходить з 20 до 30 січня.

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    Теги: США кіно війна фестиваль фільм
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    Дві українські стрічки отримали нагороди на кінофестивалі у США