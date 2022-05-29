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    Події в Україні

    Український воїн самотужки стримує наступ ворога: неймовірне відео бою

    Український військовий самотужки пручається росіянам - Український воїн самотужки стримує наступ ворога: неймовірне відео бою
    Український військовий самотужки пручається росіянам
    фото: скріншот із відео

    У ближньому бою вояку вдається відкинути ворожу гранату

    Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відео ближнього бою у траншеї. На кадрах український воїн героїчно чинить опір противнику, що переважає його в силі.

    Безпілотник росіян коригує наступ.

    «Український військовий самотужки пручається. Двічі йому вдається відкинути ворожу гранату та затримати наступ ворога», – ідеться у поясненні до відео.

    Раніше на Херсонщині українські Сили спецоперацій підірвали на міні броньований КамАЗ «Тайфун», який саме перевозив російських загарбників.

    Крім того, воїни-десантники Січеславської бригади знищили російський танк разом з екіпажем.

    Також українсмькі збройні сили знищили у Запорізькій області позицій рашистів. Їх ліквідували з артилерії.

    Теги: росія окупанти війна Україна журналіст безпілотник окупація Юрій Бутусов #stoprussia
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    Український воїн самотужки стримує наступ ворога: неймовірне відео бою