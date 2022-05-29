Український воїн самотужки стримує наступ ворога: неймовірне відео бою

У ближньому бою вояку вдається відкинути ворожу гранату

Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відео ближнього бою у траншеї. На кадрах український воїн героїчно чинить опір противнику, що переважає його в силі.

Безпілотник росіян коригує наступ.

«Український військовий самотужки пручається. Двічі йому вдається відкинути ворожу гранату та затримати наступ ворога», – ідеться у поясненні до відео.

Раніше на Херсонщині українські Сили спецоперацій підірвали на міні броньований КамАЗ «Тайфун», який саме перевозив російських загарбників.

Крім того, воїни-десантники Січеславської бригади знищили російський танк разом з екіпажем.

Також українсмькі збройні сили знищили у Запорізькій області позицій рашистів. Їх ліквідували з артилерії.