ЗСУ показали, як знищують орків на Запоріжжі (відео)

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Українсмькі збройні сили знищили у Запорізькій області позицій рашистів. Їх ліквідували з артилерії. Відео своє роботи ЗСУ опублікували у Facebook.

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