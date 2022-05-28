  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. ЗСУ показали, як знищують орків на Запоріжжі (відео)
рус
    Події в Україні

    ЗСУ показали, як знищують орків на Запоріжжі (відео)

    ЗСУ показали, як знищують орків на Запоріжжі (відео)
    фото скріншот відео

    Рашистів ліквідували з артилерії

    Українсмькі збройні сили знищили у Запорізькій області позицій рашистів. Їх ліквідували з артилерії. Відео своє роботи ЗСУ опублікували у Facebook.

    «Запорізька область. Бойова робота артилерії. Точність стала ще кращою... Вірте воїнам!», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, станом на 94 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України, противник вже втратив близько 30 тис. особового складу та 1330 танків.
    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 28 травня

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ показали, як знищують орків на Запоріжжі (відео)