ЗСУ показали, як знищують орків на Запоріжжі (відео)
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Рашистів ліквідували з артилерії
Українсмькі збройні сили знищили у Запорізькій області позицій рашистів. Їх ліквідували з артилерії. Відео своє роботи ЗСУ опублікували у Facebook.
«Запорізька область. Бойова робота артилерії. Точність стала ще кращою... Вірте воїнам!», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 94 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України, противник вже втратив близько 30 тис. особового складу та 1330 танків.