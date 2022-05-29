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    Події в Україні

    Захисники на Херсонщині підірвали броньований КамАЗ із окупантами (відео)

    У ворожому тилу на Херсонщині українські воїни вийшли на шляхи проїзду російської військової техніки - Захисники на Херсонщині підірвали броньований КамАЗ із окупантами (відео)
    У ворожому тилу на Херсонщині українські воїни вийшли на шляхи проїзду російської військової техніки
    фото: скріншот із відео

    Вояки замінували ділянку дороги та дочекалися вантажівки противника

    На Херсонщині українські Сили спецоперацій підірвали на міні броньований КамАЗ «Тайфун», який саме перевозив російських загарбників. Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у Facebook

    «Ворожий КамАЗ «Тайфун», забитий особовим складом противника, згорів разом із вмістом в одну мить», – ідеться у повідомленні.

    Повідомляється також, що у ворожому тилу на Херсонщині українські воїни вийшли на шляхи проїзду російської військової техніки.

    Замінувавши ділянку дороги, оператори ССО дочекалися, коли там їхала вантажівка з окупантами, і дистанційно підірвали закладену вибухівку. Результат роботи – повністю знищена техніка та особовий склад противника.

    Раніше воїни-десантники Січеславської бригади знищили російський танк разом з екіпажем.

    Також українсмькі збройні сили знищили у Запорізькій області позицій рашистів. Їх ліквідували з артилерії.

    Теги: росія окупанти ЗСУ дороги війна вантажівки Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Захисники на Херсонщині підірвали броньований КамАЗ із окупантами (відео)