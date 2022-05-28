Десантники знищили російський танк разом із екіпажем (відео 18+)

Українські воїни продовжують вести бойові дії та знищувати ворогів

Українські захисники продовжують звільняти українські землі від окупантів. Так, воїни-десантники Січеславської бригади знищили російський танк разом з екіпажем. Відео опублікували на офіційній сторінці Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Увага! На відео присутні жорстокі кадри. Не рекомендовано до перегляду людям з нестійкою психікою, вагітним, дітям!

«Кожен загарбних, який приїхав в Україну, щоб принести сюди війну – назавжди залишиться на нашій священній землі Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України!», – ідеться у повідомленні.

Раніше українсмькі збройні сили знищили у Запорізькій області позицій рашистів. Їх ліквідували з артилерії.

Нагадаємо, станом на 94 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України, противник вже втратив близько 30 тис. особового складу та 1330 танків.