Україну накриє кілька затяжних магнітних бур поспіль. Які дні найнебезпечніші

У кінці березня фахівці очікують на дуже потужну бурю, а на початку квітня сплески будуть середньої інтенсивності

Найдовший сплеск триватиме три дні

Потужна магнітна буря накриє Землю в неділю, 28 березня. Вона триватиме три дні поспіль – до 30 березня. Рівень цієї магнітної бурі – G1, 5 балів. А це означає, що самопочуття погіршиться у багатьох жителів планети.

Особливо небезпечним є поєднання бурі із різким перепадом погоди та настанням повного місяця.

Фахівці також прогнозують кілька затяжних магнітних бур поспіль, і кожна буде достатньо сильною, щоб її вплив відчули не тільки метеозалежні люди, розповіли у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Так, у квітні на подібні сплески очікують 2 числа. Вони будуть середньої інтенсивності, однак головний біль, погіршення самопочуття та апатію можуть спричинити.

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Наступна магнітна буря прийде 8 квітня. Тривалість цього шторму – 3 дні, найвища інтенсивність очікується 10 квітня. Вона досягне рівня 5 балів.

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі

Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.

Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.

Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.

Не перевантажуйте організм смаженою і жирною їжею.

Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.

Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.

Знаючи прогноз активності Сонця, метеозалежні люди зможуть в деякій мірі захиститися від негативного впливу магнітних бур і бути готовими до можливого погіршення самопочуття і перепадів настрою в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що Сонце мінливе, і прогноз магнітних бур може змінюватися.