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    Магнітні бурі в лютому: астрофізики оновили прогноз найнебезпечніших днів

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    Найбільш небезпечні дати &ndash; ніч з 1 на 2, 7 та 22 лютого - Магнітні бурі в лютому: астрофізики оновили прогноз найнебезпечніших днів
    Найбільш небезпечні дати – ніч з 1 на 2, 7 та 22 лютого

    Магнітні бурі можуть тривати від декількох годин до кількох діб

    Астрофізики змінили прогноз магнітних бур та назвали найнебезпечніші дати у лютому. В ці дні метеозалежним людям варто особливу увагу приділити здоров'ю.

    Оновлений прогноз оприлюднили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

    Зазначається, що найбільш небезпечні дати – ніч з 1 на 2, 7 та 22 лютого.

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    У ці дні магнітосфера найбільш напружена. Крім того, 21 лютого астрофізики прогнозують нову магнітну бурю.

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    Однак варто пам'ятати, що прогноз на такий довгий термін часто неточний і може змінитися.

    Як відомо, магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі. Вони можуть тривати від декількох годин до кількох діб, а також мають різну інтенсивність.

    Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

    • Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.
    • Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.
    • У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.
    • При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

    Як убезпечити себе в дні магнітної бурі

    • Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
    • Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.
    • Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
    • Не перевантажуйте організм смаженою і жирною їжею.
    • Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
    • Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.
    Теги: атмосферне явище
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