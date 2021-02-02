Магнітні бурі в лютому: астрофізики оновили прогноз найнебезпечніших днів

Магнітні бурі в лютому: астрофізики оновили прогноз найнебезпечніших днівграфіка
Магнітні бурі можуть тривати від декількох годин до кількох діб
Астрофізики змінили прогноз магнітних бур та назвали найнебезпечніші дати у лютому. В ці дні метеозалежним людям варто особливу увагу приділити здоров'ю.
Оновлений прогноз оприлюднили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.
Зазначається, що найбільш небезпечні дати – ніч з 1 на 2, 7 та 22 лютого.
У ці дні магнітосфера найбільш напружена. Крім того, 21 лютого астрофізики прогнозують нову магнітну бурю.
Однак варто пам'ятати, що прогноз на такий довгий термін часто неточний і може змінитися.
Як відомо, магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі. Вони можуть тривати від декількох годин до кількох діб, а також мають різну інтенсивність.
Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні
- Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.
- Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.
- У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.
- При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.
Як убезпечити себе в дні магнітної бурі
- Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
- Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.
- Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
- Не перевантажуйте організм смаженою і жирною їжею.
- Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
- Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.