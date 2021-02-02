Магнітні бурі в лютому: астрофізики оновили прогноз найнебезпечніших днів

Найбільш небезпечні дати – ніч з 1 на 2, 7 та 22 лютого

Магнітні бурі можуть тривати від декількох годин до кількох діб

Астрофізики змінили прогноз магнітних бур та назвали найнебезпечніші дати у лютому. В ці дні метеозалежним людям варто особливу увагу приділити здоров'ю.

Оновлений прогноз оприлюднили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

Зазначається, що найбільш небезпечні дати – ніч з 1 на 2, 7 та 22 лютого.

У ці дні магнітосфера найбільш напружена. Крім того, 21 лютого астрофізики прогнозують нову магнітну бурю.

Однак варто пам'ятати, що прогноз на такий довгий термін часто неточний і може змінитися.

Як відомо, магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі. Вони можуть тривати від декількох годин до кількох діб, а також мають різну інтенсивність.

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі