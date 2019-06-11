Що відбувається з Україною?

Те, що сьогодні відбувається з Україною - це наслідки багаторічної побудови олігархічної моделі країни

Суть її неекономічних сторін в кількох рисах:

Відсутність зкомунікованої національної української культурної еліти внаслідок блокування у ЗМІ теми національної культури, і активне поширення глобалістських трендів з орієнтацією на «ринкову культуру».

Мізерна присутність у топі політичних партій і рухів - національних партій - від праволіберальних до ліворадикальних. Орієнтація на вождистьський тип цих політичних структур і активна присутність в цих структурах інтернаціонального елементу, інтереси якого лобіюються і координуються на міжпартійному і глобальному рівні.

Повна відсутність сильного і координованого національного медіапростору, внаслідок слабкості української держави, нерозуміння президентами країни важливості інформаційних стратегій і тотальне компрадорство на всіх політичних рівнях, що знищує національні інтереси країни.

Повне нівелювання за допомогою підконтрольних ЗМІ моральних, етичних, естетичних, політичних ідеалів у народу України внаслідок тонкої цілеспрямованої, маніпулятивної політики, спрямованої на поголовну деградацію українського народу. Деградація ця виражається у повній залежності від інформації, яка поширюється, відсутності критичного сприйняття, тотальна інформаційна безграмотність, орієнтація на розважальний тип продукту (видовищ, замість хліба!). Тотальна орієнтація на глобалістичні квазіідеали і квазіособистості, якими заселений наш медіапростір.

Всі ці фактори говорять про те, що при наявності цих - та багатьох інших внутрішніх і зовнішніх чинників, Україна зі своїм надто високим рівнем толерантності і надто низьким рівнем самосвідомості стоїть на межі свого зникнення як національної держави, де основним джерелом влади є український народ.

Народу, як виявилось, уже практично немає...

Якщо не трапиться якогось Божого Дива - від України може лишитися лише назва.

Це в кращому випадку.

Боже, як би я хотів помилитися!

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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