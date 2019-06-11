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    Думки вголос

    Що відбувається з Україною?

    • Анатолій Матвійчук

      Народний артист

    • Розсилка
    Що відбувається з Україною?

    Те, що сьогодні відбувається з Україною - це наслідки багаторічної побудови олігархічної моделі країни

    Суть її неекономічних сторін в кількох рисах:

    • Відсутність зкомунікованої національної української культурної еліти внаслідок блокування у ЗМІ теми національної культури, і активне поширення глобалістських трендів з орієнтацією на «ринкову культуру».
    • Мізерна присутність у топі політичних партій і рухів - національних партій - від праволіберальних до ліворадикальних. Орієнтація на вождистьський тип цих політичних структур і активна присутність в цих структурах інтернаціонального елементу, інтереси якого лобіюються і координуються на міжпартійному і глобальному рівні.
    • Повна відсутність сильного і координованого національного медіапростору, внаслідок слабкості української держави, нерозуміння президентами країни важливості інформаційних стратегій і тотальне компрадорство на всіх політичних рівнях, що знищує національні інтереси країни.
    • Повне нівелювання за допомогою підконтрольних ЗМІ моральних, етичних, естетичних, політичних ідеалів у народу України внаслідок тонкої цілеспрямованої, маніпулятивної політики, спрямованої на поголовну деградацію українського народу. Деградація ця виражається у повній залежності від інформації, яка поширюється, відсутності критичного сприйняття, тотальна інформаційна безграмотність, орієнтація на розважальний тип продукту (видовищ, замість хліба!). Тотальна орієнтація на глобалістичні квазіідеали і квазіособистості, якими заселений наш медіапростір.

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    Всі ці фактори говорять про те, що при наявності цих - та багатьох інших внутрішніх і зовнішніх чинників, Україна зі своїм надто високим рівнем толерантності і надто низьким рівнем самосвідомості стоїть на межі свого зникнення як національної держави, де основним джерелом влади є український народ.

    Народу, як виявилось, уже практично немає...

    Якщо не трапиться якогось Божого Дива - від України може лишитися лише назва.

    Це в кращому випадку.

    Боже, як би я хотів помилитися!

    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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