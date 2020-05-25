  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Україну накриють дощі: прогноз погоди на 25 травня

    • Розсилка
    У понеділок в Україні, крім східних областей, очікуються дощі - Україну накриють дощі: прогноз погоди на 25 травня
    У понеділок в Україні, крім східних областей, очікуються дощі

    У Києві сьогодні вдень очікуються короткочасні дощі, температура становитиме близько 15°

    В Україні у понеділок, 25 травня, очікуються короткочасні дощі, температура вночі 4-9°, вдень 13-18°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Уночі у центральних, більшості південних, Житомирській та Київській областях, вдень в Україні, крім східних областей, короткочасні дощі; на решті території без істотних опадів. Вітер північний, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 13-18°; у південних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°», – зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні також короткочасні дощі, вітер північний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі 7-9°, вдень близько 15°.

    5_16

    Раніше синоптик спрогнозувала, коли до України прийде тепло.

    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ