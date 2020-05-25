Україну накриють дощі: прогноз погоди на 25 травня



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У понеділок в Україні, крім східних областей, очікуються дощі

У Києві сьогодні вдень очікуються короткочасні дощі, температура становитиме близько 15°

В Україні у понеділок, 25 травня, очікуються короткочасні дощі, температура вночі 4-9°, вдень 13-18°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Уночі у центральних, більшості південних, Житомирській та Київській областях, вдень в Україні, крім східних областей, короткочасні дощі; на решті території без істотних опадів. Вітер північний, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 13-18°; у південних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні також короткочасні дощі, вітер північний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі 7-9°, вдень близько 15°.

Раніше синоптик спрогнозувала, коли до України прийде тепло.