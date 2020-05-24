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    Події в Україні

    Синоптик спрогнозувала, коли до України прийде тепло

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    <p>Незначне потепління можна очікувати з середи</p> - Синоптик спрогнозувала, коли до України прийде тепло

    Незначне потепління можна очікувати з середи

    Понеділок, 25 травня, буде вологим та з дощами

    Початок наступного тижня в Україні буде доволі прохолодним, у більшості областей очікуються дощі.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

    Так, понеділок, 25 травня, буде вологим та з дощами. Східна частина та південь чергуватимуть невеликі опади із сонцем. Вітер завтра невеликий, максимум помірний.

    Найближчої ночі заморозки малоймовірні, температура становитиме +6°C...+12°C.

    Удень в Україні передбачається +14°C...+17°C, найхолодніше буде на Київщині та в Карпатах - +9°C...+12°C, найтепліше очікується на сході та на Дніпропетровщині -+15°C...+20°C.

    У Києві 25 травня буде холодно та з дощем: уночі до +8°C, а вдень повітря прогріється лише до близько +12°C.

    Незначне потепління, за словами синоптика, можна очікувати з середи. А відчутніше тепло прийде в Україну з 1 по 7 червня.

    Раніше на Прикарпатті оголосили штормове попередження.

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