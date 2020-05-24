Синоптик спрогнозувала, коли до України прийде тепло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Незначне потепління можна очікувати з середи

Понеділок, 25 травня, буде вологим та з дощами

Початок наступного тижня в Україні буде доволі прохолодним, у більшості областей очікуються дощі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Так, понеділок, 25 травня, буде вологим та з дощами. Східна частина та південь чергуватимуть невеликі опади із сонцем. Вітер завтра невеликий, максимум помірний.

Найближчої ночі заморозки малоймовірні, температура становитиме +6°C...+12°C.

Удень в Україні передбачається +14°C...+17°C, найхолодніше буде на Київщині та в Карпатах - +9°C...+12°C, найтепліше очікується на сході та на Дніпропетровщині -+15°C...+20°C.

У Києві 25 травня буде холодно та з дощем: уночі до +8°C, а вдень повітря прогріється лише до близько +12°C.

Незначне потепління, за словами синоптика, можна очікувати з середи. А відчутніше тепло прийде в Україну з 1 по 7 червня.

Раніше на Прикарпатті оголосили штормове попередження.