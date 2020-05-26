Україну продовжать заливати дощі: прогноз погоди на вівторок



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На Закарпатті та Прикарпатті 26 травня можливі грози Фото: Главком

У Києві сьогодні часом дощ, температура вдень 12-14°

В Україні у вівторок, 26 травня, синоптики прогнозують дощову погоду, температура вдень коливатиметься від 2° тепла у Карпатах до 20° на півдні та заході.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«26 травня в Україні хмарно з проясненнями. Часом дощі, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями з грозами, лише вночі у більшості західних областей без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°, на заході та півдні країни до 20°; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні часом дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.

До слова, вчора у селі на Буковині випав град (фото).

Також 24 травня Карпати замело снігом.