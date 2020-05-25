У селі на Буковині випав град (фото)



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Град падав недовго - 10-12 хвилин

Град був дрібний, проте городину трохи побив

На Буковині у селі Михайлівка Глибоцького району сьогодні, 25 травня, випад град. Про це пише molbuk.ua.

Зазначається, що град падав недовго - 10-12 хвилин.

За словами місцевих жителів, хоча град був дрібний, проте городину трохи побив.

Як повідомлялося, 24 травня на Прикарпатті оголосили штормове попередження.

Також вчора, 24 травня, Карпати замело снігом.

Синоптики обіцяли, що

24-го травня із заходу Європи в Україну прийде атмосферний фронт. Він зумовить у західних областях дощі. Може зачепити Вінниччину та ввечері Одещину. На Лівобережній Україні сьогодні також домінуватиме волога, з періодичними дощами.

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