  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За стандартами НАТО: нацгвардійці отримали нові штурмові ґвинтівки

    • Розсилка
    <span>Спецпідрозділи НГУ озброять гвинтівкою UAR-15</span> - За стандартами НАТО: нацгвардійці отримали нові штурмові ґвинтівки
    Спецпідрозділи НГУ озброять гвинтівкою UAR-15

    UAR-15 - це репліка американської штурмової гвинтівки AR-15

    На озброєнні у спецпризначенців Національної гвардії з’явилися штурмові гвинтівки UAR-15. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

    Переозброєння відбувається згідно з стандартами НАТО.

    Наразі гвинтівки UAR-15 отримали військовослужбовці окремого загону спеціального призначення Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

    Гвинтівку UAR-15 (Z-15), ідеться на сайті київського підприємства Zbroyar, виконано на базі американської штурмової гвинтівки AR-15, однієї з найпопулярніших самозарядних гвинтівок США.


    Залежно від комплектації та модифікації вартість однієї гвинтівки становить від 30 до 60 тис. грн.

    зброя Нацгвардія військові військова техніка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ