За стандартами НАТО: нацгвардійці отримали нові штурмові ґвинтівки
Спецпідрозділи НГУ озброять гвинтівкою UAR-15
UAR-15 - це репліка американської штурмової гвинтівки AR-15
На озброєнні у спецпризначенців Національної гвардії з’явилися штурмові гвинтівки UAR-15. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Переозброєння відбувається згідно з стандартами НАТО.
Наразі гвинтівки UAR-15 отримали військовослужбовці окремого загону спеціального призначення Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.
Гвинтівку UAR-15 (Z-15), ідеться на сайті київського підприємства Zbroyar, виконано на базі американської штурмової гвинтівки AR-15, однієї з найпопулярніших самозарядних гвинтівок США.
Залежно від комплектації та модифікації вартість однієї гвинтівки становить від 30 до 60 тис. грн.