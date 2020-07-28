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    Події в Україні

    В українській армії за минулу добу 13 військовослужбовців захворіли на коронавірус

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    Загалом за час пандемії одужали від коронавірус 579 військових, летальних випадків &ndash; 5 - В українській армії за минулу добу 13 військовослужбовців захворіли на коронавірус
    Загалом за час пандемії одужали від коронавірус 579 військових, летальних випадків – 5

    Загалом на коронавірус у ЗСУ хворіють 160 осіб

    У Збройних силах України станом на ранок 28 липня на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 160 осіб. За останню добу виявили 13 нових випадків. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

    «Загалом за час пандемії одужали – 579 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 521 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 122 особи. За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, в закладах охорони здоров’я перебувають чотири особи (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – один військовослужбовець та один працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – два військовослужбовці).

    На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться 9 осіб (Київська область – два працівники ЗСУ, Львівська область – три військовослужбовці, Житомирська область – три працівники ЗСУ, Рівненська область – один працівник ЗСУ).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      66575
    • Одужали
      36744
    • Хворіють
      28202
    • Померли
      1629

    До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.

    ЗСУ військові Україна коронавірус
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