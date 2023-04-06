«Укрпошта» запустила першу автоматизовану лінію з сортування посилок (фото)
Тепер «Укрпошта» зможе обробляти 8 000 дрібних посилок на годину замість 400
Акціонерне товариство «Укрпошта» запустило сучасні автоматизовані лінії для сортування посилок. Про це повідомив очільник підприємства Ігор Смілянський.
«Завдяки впровадженню 1-го конвеєру на 64 напрями, ми збільшили швидкість обробки дрібних посилок з 400 штук за годину до 8 000. Лише одна смуга може сортувати від 150 тис. посилок на добу. Це у вісім разів більше, ніж наші працівники вручну обробляли раніше», – заявив він.
За словами Смілянського, покращено не лише показник швидкості, але й точність сортування.
Цьогоріч планується встановити ще чотири-п’ять нових ліній, а в першій половині 2024 року – повністю перейти на автоматизований режим сортування по всій країні.
«Під час війни цей проєкт загальмував, бо відомі міжнародні компанії не були готові постачати в Україну. Тепер є привід пишатися тим, що ця cортувальна смуга створена руками українських розробників – UISLabs, а більше 90% її складових виготовлено на 10 різних промислових підприємствах України, включно з металом з «Азовсталі», – підкреслив генеральний директор «Укрпошти».
Нагадаємо, що 31 березня «Укрпошта» випустила марку «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель» в честь звільнення від російських загарбників міст на Київщині.
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