«Укрпошта» анонсувала нову марку з нагоди деокупації Київщини (фото)

Також з марками будуть випущені і листівки та конверти серії «міста-герої»

До річниці звільнення трьох міст Київщини, «Укрпошта» 31 березня випустить нову марку «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель». Про це повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у телеграмі.

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Також з марками випускають і листівки та конверти серії «міста-герої». «У цьому блоці ми випускаємо марки, присвячені всім 3-м містам-героям Київщини: там і знищена «Мрія», і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі», – зазначається у дописі.

Відсьогодні цей блок можна передзамовити за посиланням, а за тиждень – у відділеннях Укрпошти.

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Окрім цього, також повідомляється про запуск продаж річної книги «Марки України за 2021 рік».

Нагадаємо, Кабмін затвердив нову наглядову раду «Укрпошти».