«Укрпошта» презентувала марку до річниці деокупації Київщини (фото)

Марку випустили тиражем в 100 тис. примірників

Сьогодні, 31 березня, «Укрпошта» випустила марку «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель» в честь звільнення від російських загарбників міст на Київщині. Про це повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

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«Якби раніше нам сказали, що сьогодні ми випускатимемо марку із зображенням розбитої російської колони у Бучі, спаленої «Мрії» чи переправи в Ірпені, яка стала основним шляхом евакуації мирних жителів і все це у 2022 році, ми б точно подумали, що наш співрозмовник зійшов з розуму. Але вони почали з лютого, а ми почали з люті, яка стала нашим двигуном», - написав очільник «Укрпошти».

У п'ятницю в місті Ірпінь погасили нову марку «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель».

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Смілянський повідомляється, що марка вже стала дуже популярною, онлайн тираж майже проданий. «За часи війни марка Укрпошти стала індикатором настрою українців. На 4 місяць війни, коли, здавалось, все ще дуже важко, українці проголосували за жартівливу марку «Добрий вечір, ми з України». Ірпінь, Буча, Гостомель та інші міста і села Київщини захистили столицю, хоробро протистоявши нападу. Ми завжди пам'ятатимемо історії цих героїчних людей. І з часом відбудуємо всі зруйновані будівлі, щоб їх рідні місця дихали, як раніше», – наголосив Смілянський.

Марку випустили тиражем в 100 тис. примірників. Тому «Укрпошта» вводить ліміт у 2 блоки на головпоштамтах та онлайн-магазині + по одному на відділеннях.

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