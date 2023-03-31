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«Укрпошта» презентувала марку до річниці деокупації Київщини (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрпошта» презентувала марку до річниці деокупації Київщини (фото)
Сьогодні в місті Ірпіні погасили нову марку «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель»
фото: Ігор Смілянський/Телеграм

Марку випустили тиражем в 100 тис. примірників

Сьогодні, 31 березня, «Укрпошта» випустила марку «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель» в честь звільнення від російських загарбників міст на Київщині. Про це повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

«Якби раніше нам сказали, що сьогодні ми випускатимемо марку із зображенням розбитої російської колони у Бучі, спаленої «Мрії» чи переправи в Ірпені, яка стала основним шляхом евакуації мирних жителів і все це у 2022 році, ми б точно подумали, що наш співрозмовник зійшов з розуму. Але вони почали з лютого, а ми почали з люті, яка стала нашим двигуном», - написав очільник «Укрпошти».

У п'ятницю в місті Ірпінь погасили нову марку «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель».

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Смілянський повідомляється, що марка вже стала дуже популярною, онлайн тираж майже проданий. «За часи війни марка Укрпошти стала індикатором настрою українців. На 4 місяць війни, коли, здавалось, все ще дуже важко, українці проголосували за жартівливу марку «Добрий вечір, ми з України». Ірпінь, Буча, Гостомель та інші міста і села Київщини захистили столицю, хоробро протистоявши нападу. Ми завжди пам'ятатимемо історії цих героїчних людей. І з часом відбудуємо всі зруйновані будівлі, щоб їх рідні місця дихали, як раніше», – наголосив Смілянський.

Марку випустили тиражем в 100 тис. примірників. Тому «Укрпошта» вводить ліміт у 2 блоки на головпоштамтах та онлайн-магазині + по одному на відділеннях.

 

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Теги: українці Ірпінь Укрпошта Ігор Смілянський місто звільнення Гостомель Буча війна Київщина

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