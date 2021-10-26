Уночі – з приморозками: якою буде погода 26 жовтня

У вівторок в Україні опадів не прогнозують

Сьогодні обіцяють сонячний день

26 жовтня буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть до +10 градусів тепла, але вночі буде морозно. У вівторок вдень Гідрометцентр обіцяє сонце по всій Україні.

Тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 8-11 градусів вдень, а вночі від -3 до +1 градусів.

У центрі буде тепліше. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7 до +10 тепла, а вночі – у межах +3 градусів.

У південно-східних областях у денний час – до +10 тепла, а вночі очікується до +1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях сонячно.

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +7…+9.

Завтра вдень температура повітря сягне +9 тепла, а вночі буде приблизно +1 градус.

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