Уночі – з приморозками: якою буде погода 26 жовтня

Уночі – з приморозками: якою буде погода 26 жовтняграфіка
Сьогодні обіцяють сонячний день
26 жовтня буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть до +10 градусів тепла, але вночі буде морозно. У вівторок вдень Гідрометцентр обіцяє сонце по всій Україні.
Тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.
На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 8-11 градусів вдень, а вночі від -3 до +1 градусів.
У центрі буде тепліше. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7 до +10 тепла, а вночі – у межах +3 градусів.
У південно-східних областях у денний час – до +10 тепла, а вночі очікується до +1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях сонячно.
У Києві – прохолодно, але сонячно, до +7…+9.
Завтра вдень температура повітря сягне +9 тепла, а вночі буде приблизно +1 градус.