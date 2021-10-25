Синоптики докладно розповіли, яким буде останній тиждень жовтня (карта)

Температура повітря очікується на рівні +13°...+ 16

Увесь тиждень в Україні очікується суха, сонячна, але холодна погода. Однак з середини тижня почнеться поступове підвищення температури і до вихідних стовпчики термометрів знову будуть показувати +14°...+16°. Про це повідомляє Погода УНІАН.

Так, тиждень почнеться з холодів. У понеділок, 25 жовтня, в Україні переважатиме сонячна, місцями – малохмарна погода. Стовпчики термометрів максимально покажуть лише +10°...+12° – така температура очікується в західних областях. На решті ж території буде холодніше, + 7°...+ 10°, без опадів.

У вівторок, 26 жовтня, на українців чекає практично така ж погода. Буде багато сонця, а повітря прогріється до +11°...+13°на Заході й до +8°...+11° – на решті території. Без опадів.

У середу, 27 жовтня, синоптична ситуація трохи зміниться. Сонця стане менше, в більшості областей очікується невелика хмарність. Температура підніметься на градус-два: до +11°...+13°на Заході й до +9°...+12° на решті території.

У четвер, 28 жовтня, багато сонця буде лише в західних областях, де стовпчики термометрів покажуть +13°...+15°. На жителів півночі чекає похмура погода і до +11°...+13°. На решті території – невелика хмарність, температура на рівні +11°...+14°. Помітно тепліше стануть ночі, місцями – до +5°...+7°.

Ще тепліше стане в п'ятницю, 29 жовтня. Як і раніше, найтепліше буде на Заході, де повітря прогріється до +14°...+16°, переважатиме ясна і сонячна погода. Так само тепло буде і на півдні, до +13°...+ 16°, однак тут очікується невелика хмарність. Жителів Півночі, Центру та Сходу чекає похмура або трохи хмарна погода, до +11°...+15°.

Закінчиться жовтень також теплою погодою. Так, у суботу, 30 жовтня, по всій країні буде +13°...+16°, в Івано-Франківській області – до +17°. А в неділю, 31 жовтня, в Україні знову очікується ясна та безхмарна погода. Температура очікується на рівні +13°...+ 16°, а в Криму – до +18°.

До слова, у листопаді середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-7 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

Також з середини цього тижня в Україні буде сухо, навіть сонячно, й тепло.



