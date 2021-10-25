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    Синоптики спрогнозували погоду в Україні у листопаді

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    Абсолютний мінімум температури повітря у листопаді був 25-31 градус морозу - Синоптики спрогнозували погоду в Україні у листопаді

    Абсолютний мінімум температури повітря у листопаді був 25-31 градус морозу

    фото: glavcom.ua

    Синоптики пояснюють, що листопад – перехідний місяць від осені до зими – пора передзим′я

    У листопаді середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-7 градусів тепла, що близько до кліматичної норми. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм, що в межах норми.

    «Листопад – перехідний місяць від осені до зими – пора передзим′я, що починається після стійкого переходу середньої добової температури через 5 градусів тепла у бік зниження (в основному у першій декаді листопада, на Закарпатті та півдні країни у другій декаді листопада)», – йдеться в повідомленні.

    Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура складає 0-4 градусів, на Закарпатті та півдні країни місцями 5-9 градусів тепла.

    Абсолютний мінімум температури повітря був 15-24 градусів морозу, у північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в гірських районах місцями 25-31 градусів морозу, на півдні Криму та Одещини 8-13 градусів морозу.

    Абсолютний максимум температури повітря – 16-24 градусів тепла, у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, південних областях та в Криму місцями 25-29 градусів.

    Середня місячна кількість опадів у листопаді складає 35-63 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями 70-108 мм (на високогір′ї до 135 мм), у Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни місцями 29-34 мм.

    Як відомо, сьогодні до Києва прийшли морози. Безморозний період у столиці тривав понад 200 днів.

    Також повідомлялося, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалося 14 травня, закінчилося 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було у 2012 році – воно тривало 166 днів. За середньою температурою повітря літо 2021 року посідає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

    Метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15,0°С.

    Нагадаємо, в Україну насувається похолодання спричинене арктичним циклоном.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна повітря
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    Синоптики спрогнозували погоду в Україні у листопаді