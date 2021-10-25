Синоптики спрогнозували погоду в Україні у листопаді

Абсолютний мінімум температури повітря у листопаді був 25-31 градус морозу

Синоптики пояснюють, що листопад – перехідний місяць від осені до зими – пора передзим′я

У листопаді середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-7 градусів тепла, що близько до кліматичної норми. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм, що в межах норми.

«Листопад – перехідний місяць від осені до зими – пора передзим′я, що починається після стійкого переходу середньої добової температури через 5 градусів тепла у бік зниження (в основному у першій декаді листопада, на Закарпатті та півдні країни у другій декаді листопада)», – йдеться в повідомленні.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура складає 0-4 градусів, на Закарпатті та півдні країни місцями 5-9 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря був 15-24 градусів морозу, у північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в гірських районах місцями 25-31 градусів морозу, на півдні Криму та Одещини 8-13 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 16-24 градусів тепла, у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, південних областях та в Криму місцями 25-29 градусів.

Середня місячна кількість опадів у листопаді складає 35-63 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями 70-108 мм (на високогір′ї до 135 мм), у Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни місцями 29-34 мм.

Як відомо, сьогодні до Києва прийшли морози. Безморозний період у столиці тривав понад 200 днів.

Також повідомлялося, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалося 14 травня, закінчилося 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було у 2012 році – воно тривало 166 днів. За середньою температурою повітря літо 2021 року посідає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

Метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15,0°С.

Нагадаємо, в Україну насувається похолодання спричинене арктичним циклоном.