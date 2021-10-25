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    До Києва прийшли морози

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    Температура повітря в Києві опустилася нижче нуля - До Києва прийшли морози
    Температура повітря в Києві опустилася нижче нуля
    Фото: glavcom.ua

    Безморозний період у столиці тривав понад 200 днів

    25 жовтня у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,5 градусів. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 13 березня – загалом 219 днів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.

    Кліматологи обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902-му та 1945 році. – лише 144 дні, а найдовші – 223 дні у 2008-му та 2013 роках.

    Попри те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада.

    Як повідомлялося, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалося 14 травня, закінчилося 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було у 2012 році – воно тривало 166 днів. За середньою температурою повітря літо 2021 року посідає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

    Метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15,0°С.

    Нагадаємо, в Україну насувається похолодання спричинене арктичним циклоном.

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    Теги: прогноз погоди Київ повітря
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    До Києва прийшли морози